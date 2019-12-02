Футбол
Sports.ru«Золотой мяч». Игроки «Реала» не попали в топ-10
Футболисты «Реала» не попали в топ-10 игроков при выборе обладателя «Золотого мяча». Всего два игрока мадридцев были включены журналом France Football в топ-30 претендентов на приз. В итоге форвард Карим Бензема стал 26-м, а хавбек Эден Азар (в прошлом сезоне выступал за «Челси») – 13-м.
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