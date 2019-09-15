Происшествия
Вести.RuЗолотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Стоимость похищенного унитаза из Бленхеймского дворца, в котором родился премьер Великобритании Уинстон Черчилль, составила 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов), сообщает издание Express со ссылкой на главного управляющего дворца Доминика Хэра.Life.ruвчера в 20:50
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Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
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Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
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РИА Новости вчера в 19:41
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RT на русском 13 сентября в 09:22
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
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РИА Новости 02:31
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Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
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Мойка78 вчера в 23:57
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
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Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру 13 сентября в 08:01
Происшествия
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Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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ПензаСМИ 03:11
Хоккей
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Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.
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Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
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Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
Игромания.ру вчера в 21:01
Происшествия
Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
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Здоровье
Екатеринбургский перинатальный центр признали одним из лучших в России
Согласно результатам исследования Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, оглашенным на XII Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», екатеринбургский клинический перинатальный центр находится на втором месте.
Вечерние Ведомости 02:59
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Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
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Врач рассказал, какие физические упражнения помогут отсрочить деменцию
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