с чего всё началось

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Политика Коммунисты Чехии встали на защиту памятника Коневу в Праге Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Финансы Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.

Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Происшествия Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Хоккей Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Армия и оружие В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Происшествия Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.