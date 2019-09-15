с чего всё началось

Из дворца Бленейм в британском графстве Оксфордшир неизвестные украли золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов.

Из дворца в Британии украли золотой унитаз

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Происшествия В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Происшествия Ликвидирован крупный пожар на рынке в Ярославле Пожар площадью 400 кв. метров ликвидирован на Дзержинском рынке в Ярославле.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Политика Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Общество Скончался академик Виктор Ивантер Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Политика Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Гаджеты В России подешевели старые модели iPhone По данным официального сайта Apple, iPhone 8 в России подешевел с 56 тыс. 990 рублей на старте продаж до 39 тыс. 990 рублей. iPhone 8 Plus стоит сейчас от 44 тыс. 990 рублей, в начале продаж он стоил 68 тыс. 990 рублей.

Происшествия Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Армия и оружие Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.