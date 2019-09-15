Происшествия

Вести.RuВести.RuЗолотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза

РИА Новости19:26

Золотой унитаз стоимостью более $1,25 млн украли из дворца, где родился Черчилль

ТАСС09:06

Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

Интерфакс08:45

Украденный из английского дворца золотой унитаз оценили в $6 млн

РБК21:23

Золотой унитаз, украденный из родового замка Уинстона Черчилля в Англии, оценили почти в 5 миллионов фунтов стерлингов

Эхо Москвы22:11

В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

RT на русском09:26

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru18:18
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Космос

Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания

Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM вчера в 05:21
Происшествия

Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске

Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия 22:08
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК вчера в 09:36
Политика

ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".
РИА Новости 20:43
Энергетика

Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Космос

Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли

Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 15:54
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Единоборства

Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн

Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 03:14
Гаджеты

В продажу поступили «умные» очки от Huawei и Gentle Monster

Территория новостей 15:23
Экономика

Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском 21:43
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Экономика

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы

Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ 20:15
Авто

Опубликованы первые фото салона кросс-купе Volkswagen Teramont

Первые снимки интерьера нового Volkswagen Atlas Cross Sport опубликовали коллеги с портала Motor1.com.
Автоновости дня 12 сентября в 07:05
Кино

Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости

Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Футбол

«Интер» в большинстве одолел «Удинезе»

LiveSport.ru 16:47
Космос

Высоту орбиты МКС увеличат на километр

Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Киберспорт

CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow

Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Здоровье

Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье

Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

РБК 13:58
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ вчера в 03:57
Здоровье

Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время

Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.
Новые Ведомости вчера в 05:25
Политика

Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским

Газета.Ru 04:02
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