Происшествия

Вести.RuВести.RuЗолотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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Стоимость похищенного унитаза из Бленхеймского дворца, в котором родился премьер Великобритании Уинстон Черчилль, составила 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов), сообщает издание Express
 со ссылкой на главного управляющего дворца Доминика Хэра.
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RT на русскомвчера в 09:26

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

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