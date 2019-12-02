Энергетика
РИА Новости«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Общество
Новый авианосец обойдётся России в 300-400 миллиардов рублей
Напомним, ранее появилась информация, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружений до 2027 года и стартуют в 2023 году.
Армия и оружие
Путин поручил нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца
Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Политика
Белый дом не станет принимать участие в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который запланирован на 4 декабря.
Происшествия
На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория
На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
Футбол
«Тренер передает нам дух победы»
В середине осени своего поста лишился главный тренер Дмитрий Хохлов, а его место занял наставник молодежного состава Кирилл Новиков.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Армия и оружие
Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США
В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына киевского депутата
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Гаджеты
Новые наушники AirPods Pro от Apple станут хитом продаж в Черную пятницу
Вакуумные наушники-вкладыши AirPods Pro снабжены двумя новыми функциями — шумоподавления и «прозрачности».
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.