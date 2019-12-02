Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

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Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

Expert.ru06:40

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

РИА Новости20:56

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
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