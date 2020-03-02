Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота. В рейтинг попали 17 бизнесменов, контролирующих золотой рынок страны, из 11-ти золотодобывающих компаний, которые добывают почти 64% российского золота.

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Политика Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена.

Происшествия Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.

Шоу-бизнес Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь 32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.

Общество В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, диагностировали новый тип коронавируса.

Общество Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества Преступники продвигают новую схему мошенничества: они звонят в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

Здоровье Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".