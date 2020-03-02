Экономика

REGNUMREGNUMЗолотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота. В рейтинг попали 17 бизнесменов, контролирующих золотой рынок страны, из 11-ти золотодобывающих компаний, которые добывают почти 64% российского золота.
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Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

Forbesвчера в 02:30

Forbes назвал имена людей, контролирующих две трети российского золота. В списке — уральские олигархи

URA.Ruвчера в 04:33

Forbes рассказал, кому принадлежит российское золото

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:57

Владельцы УГМК контролируют производство золота на $367 млн

Znak.comвчера в 04:43

Названы главные владельцы золота России

Lenta.ruвчера в 12:47

«Золотые» акционеры УГМК заняли пятое место в рейтинге Forbes

ФедералПрессвчера в 06:00

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

REGNUM00:18
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
Политическая Экспертиза 01 марта в 03:20
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила на себя новое лицо

Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Millionaire.ru вчера в 03:52
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Футбол

Черчесов рассказал, кто может быть капитаном сборной кроме Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кого он видит капитаном национальной команды при отсутствии форварда Артема Дзюбы.
Мойка78 вчера в 21:21
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv вчера в 03:56
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК вчера в 12:41
Кино

Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Газета.Ru вчера в 07:33
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:05
Политика

Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена.
РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва 01 марта в 05:10
Кино

Саймон Пегг о «Звёздном пути»: «Эти фильмы не зарабатывают как Marvel»

Игромания.ру вчера в 11:43
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма вчера в 09:12
Здоровье

26 человек в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на опасный коронавирус, передает издание «Фонтанка» со ссылкой на комитет по здравоохранению Смольного.
АиФ Санкт-Петербург 00:22
Общество

В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву

У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, диагностировали новый тип коронавируса.
Аргументы недели вчера в 23:49
Общество

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Преступники продвигают новую схему мошенничества: они звонят в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
ФАН вчера в 15:35
Космос

Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости

Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

В Якутске могут ввести налог на собак

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
9111.ru вчера в 05:03
Здоровье

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Экономика

ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий

Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Армия и оружие

В КНДР заявили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии

ТАСС вчера в 19:25
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
Армия и оружие

Появилось видео перехвата самолета-«нарушителя» границы на Камчатке

Российская газета вчера в 21:06
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:54
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
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