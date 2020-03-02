Экономика
REGNUMЗолотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота. В рейтинг попали 17 бизнесменов, контролирующих золотой рынок страны, из 11-ти золотодобывающих компаний, которые добывают почти 64% российского золота.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Музыка
Канделаки рассказала, что поможет Little Big победить на «Евровидении»
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Происшествия
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий
Роскачество провело исследование российской и иностранной губной помады и обнаружило в образцах девяти торговых марок никель и кадмий, говорится в сообщении организации.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Общество
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России
Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Экономика
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка
Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
Происшествия
В Оренбурге сотрудница полиции изрисовала лифт
На записи видно, как две женщины входят в лифт, после чего одна достает баллончик с краской и начинает рисовать.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Политика
ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках
ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе
Политика
Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену
Кандидаты в президенты США от Демократической партии разыграют во вторник голоса жителей 14 штатов, или треть голосов делегатов партийного съезда, где пройдет финал партийных выборов.
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Происшествия
В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков
Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Хоккей
Макдэвид обошел Панарина в гонке бомбардиров НХЛ
Стоит отметить что третьим в гонке бомбардиров идет Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" (91), тогда как лидером остается еще один представитель "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (107).
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Культура
Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась
Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
Звезда фильма «Охота на пиранью» Виктория Исакова долгие годы скрывала от публики страшную тайну — ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте.