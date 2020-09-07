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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в августе почти на 16%

Объем золотовалютных резервов Белоруссии сократился в августе на 15,8%, до 7,458 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Белоруссии. Сокращение в августе составило почти 1,4 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится
 в сообщении Нацбанка Беларуси.
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В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

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