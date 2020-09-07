Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.