Объем золотовалютных резервов России увеличился до 554 млрд долларов, уровень госдолга составляет 12,3% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa. 3

Общество Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.

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Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 103

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если пандемия коронавируса сделает невозможным проведение состязаний со зрителями на трибунах. 1

Общество В Мосгордуме не нашли нарушений в декларации председателя Шапошникова Москва, 22 июля 2020, 10:04 — REGNUM Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, внесённых председателем думы Алексеем Шапошниковым в декларацию. 14

Авто Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.

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Экономика Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 32

Общество WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.