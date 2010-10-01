Экономика
ФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов
Объем золотовалютных резервов России увеличился до 554 млрд долларов, уровень госдолга составляет 12,3% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Общество
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
РИА Новости 04:12
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии каждого
Хакасия-Информ 02:15
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году.
Замана 02:21
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Кино
HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»
В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов». Сериал получил название «Дом дракона», пишет Insider со ссылкой на источник.
Live24 01:41
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Здоровье
Ещё двое пациентов умерли от коронавируса в Кировской области
За сутки выявлено 47 инфицированных. В больницах лечатся 1 084 человека c covid-пневмонией. 24 пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Новый вариант 04:02
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если пандемия коронавируса сделает невозможным проведение состязаний со зрителями на трибунах.
Чемпионат 02:58
Общество
В Мосгордуме не нашли нарушений в декларации председателя Шапошникова
Москва, 22 июля 2020, 10:04 — REGNUM Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, внесённых председателем думы Алексеем Шапошниковым в декларацию.
REGNUM 03:04
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Evo-rus.com 02:08
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса
На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
Авто
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября
Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.
Российская газета 03:09
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Экономика
Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:18
Общество
WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX
Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.
РБК 02:48
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Live24 вчера в 01:20