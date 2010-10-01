Экономика

ФАНФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов

Объем золотовалютных резервов России увеличился до 554 млрд долларов, уровень госдолга составляет 12,3% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин сообщил об увеличении золотовалютных резервов России до 554 миллиардов долларов

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Золотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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