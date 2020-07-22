Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Рекомендуем
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства

Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Начиная доклад, Мишустин поблагодарил кабинет Дмитрия Медведева и напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти восемь триллионов рублей.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Михаил Мишустин впервые выступил перед Госдумой с результатами работы правительства

Коммерсантъ07:05
Вести.Ru

Премьер рассказал, почему российская экономика не совершила рывок

Вести.Ru03:44
Lenta.ru

Мишустин назвал причины провала рывка в экономике

Lenta.ru04:55
Газета.Ru

Мишустин рассказал, что помешало сделать рывок в экономике

Газета.Ru03:44
РИА Новости

Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства

РИА Новости06:42
ФАН

Мишустин заявил, что у России были предпосылки для рывка в начале года

ФАН04:42
ТАСС

Мишустин заявил, что рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть

ТАСС03:16
Реклама

В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников

Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников
ИА Красная Весна07:27
1
Реклама

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
1,5K
Реклама

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Ранее директор Театра Сатиры предложил ему 1 миллион рублей в месяц, только бы Добронравов не реагировал на другие предложения сотрудничества и щадил свое сердце, которое беспокоило артиста из-за плотного графика.
Evo-rus.comвчера в 06:51
59
Реклама

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК07:30
13
Реклама
Реклама
Реклама

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
63
Реклама
Реклама
Реклама