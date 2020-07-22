Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
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Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Начиная доклад, Мишустин поблагодарил кабинет Дмитрия Медведева и напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти восемь триллионов рублей.В источнике
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