Экономика
ФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов
«Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.
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с чего всё началось
"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", - констатировал глава кабинета министров. По его оценке, "все это создавало хорошие предпосылки для рывка".ТАСС03:16
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