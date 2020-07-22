Экономика

ФАНФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов

«Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось

Мишустин заявил, что рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть

"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", - констатировал глава кабинета министров. По его оценке, "все это создавало хорошие предпосылки для рывка".
ТАСС03:16

Подробнее о событии

Михаил Мишустин впервые выступил перед Госдумой с результатами работы правительства

Коммерсантъ07:05

Мишустин назвал причины провала рывка в экономике

Lenta.ru04:55

Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка

РИА Новости03:18

Премьер рассказал, почему российская экономика не совершила рывок

Вести.Ru03:44

Мишустин заявил, что у России были предпосылки для рывка в начале года

ФАН04:42

Мишустин рассказал, что помешало сделать рывок в экономике

Газета.Ru03:44

Мишустин заявил, что рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть

ТАСС03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
252
Футбол

В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»

Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".
Вести.Ru 08:55
Общество

Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку

Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
РИА Новости 08:57
Космос

Ученые зафиксировали в Млечном Пути необычных коричневых карликов

Актуальные Новости 01:16
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
158
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
8
Экономика

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
7
Происшествия

В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников

Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна 07:27
1
Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru 02:58
Политика

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05
10
Армия и оружие

Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США

США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.
Газета.Ru 07:13
70
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
Shraibikus News 06:44
37
Происшествия

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

РИА Новости 08:04
771
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
19
Транспорт

Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
3,1K
Общество

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
2
Единоборства

Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с Исмаиловым

Глава бойцовской лиги Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Александр Емельяненко фаворит в предстоящем бое с Магомедом Исмаиловым.
РИА Дагестан 08:34
5
Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
54
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья.
Газета.Ru 07:36
24
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
781
Кино

Студия Джорджа Лукаса будет работать над продолжением «Ведьмака»

Спецэффекты для второго сезона сериала «Ведьмак» будет разрабатывать основанная Джорджем Лукасом студия Industrial Light & Magic, 21 июля сообщает портал Redanian Intelligence.
ИА Красная Весна вчера в 11:16
Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
72
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

РИА Новости 20 июля в 18:02
2,9K
Политика

Азербайджан проплатил антироссийскую резолюцию Конгресса США

«Азербайджан проплатил утверждение данной резолюции, чтобы через нас [Армению] ударить по российским интересам», — сказал Саркисян, добавив, что у него есть достаточно доказательств, которые он готов предоставить армянским властям с целью передачи в Москву.
Новостной фронт 06:57
29
Политика

Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров.
РБК 03:23
623
Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
159
Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
Коммерсантъ 08:50
1
Здоровье

В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом

Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM 20 июля в 04:09
Игры

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное