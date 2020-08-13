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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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РЕН ТВ

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий.
News.ruвчера в 10:49

Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Украина.рувчера в 12:41
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Россия начнет использовать ударные беспилотники в 2021 году

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил газете "Красная звезда" Сергей Дронов.
Российская газетавчера в 09:00
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Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:11
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16