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МИР 24
МИР 24

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд

Банк России сообщил о позитивной динамике в объеме резервов страны. По состоянию на 7 августа 2020 года, объем международных резервов составил 600,7 млрд долларов США.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
Аргументы недели

Зачем Россия увеличивает золотовалютный запас

Аргументы недели11 августа в 05:01
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM23:45

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК21:46
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В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16
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