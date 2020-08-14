Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд
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Банк России сообщил о позитивной динамике в объеме резервов страны. По состоянию на 7 августа 2020 года, объем международных резервов составил 600,7 млрд долларов США.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
Подробнее о событии
Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15