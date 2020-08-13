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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
Телеканал 360°

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Телеканал 360°вчера в 13:23
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear
Коммерсантъвчера в 15:52
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Суббренд Hyundai анонсировал выпуск трех электрокаров

У концерна Hyundai уже есть суббренд Genesis, специализирующийся на выпуске премиальных авто, а теперь производитель анонсировал еще одну марку - Ioniq, которая будет заниматься выпуском электрокаров.
Новые автомобили10 августа в 11:57
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ru12 августа в 05:41
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Инсайдеры: 4K у PlayStation 5 будет «фальшивым»

Инсайдер Джефф Грабб, известный под ником Venturebeat, не разделяет всеобщего оптимизма, связанного с аппаратным устройством PlayStation 5. По его словам, технология SmartShift от AMD, используемая в новой консоли, может оказать приставке медвежью услугу.
Машины и Механизмывчера в 15:41

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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В Петербурге арестовали начальника отдела Госстройнадзора за взятку

По версии следствия, летом 2018 года начальник отдела Госстройнадзора Пономарев и начальник сектора санитарно-эпидемиологического надзора Соловьева получили взятку за сокрытие и невыявление нарушений при строительстве многофункционального комплекса на проспекте Обуховской обороны.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:56
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