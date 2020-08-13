66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка

66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка В период самоизоляции, в котором оказалась вся страна, Любовь Успенская рассказывала подписчикам, что наконец отдохнула от семейных скандалов и у нее появилось свободное время заняться домашними делами и даже начала практиковать йогу.