Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
Смотрите также
Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах
Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
Дочь Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
Новый клип Киркорова и Dava набрал более 1,5 млн просмотров за сутки
Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах
В Минске возобновились акции солидарности с задержанными
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения в $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
Подробнее о событии
Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15