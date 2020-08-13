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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения в $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
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РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБК15:16
Телеканал 360°

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Телеканал 360°13:23
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБН09:53
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости14:54
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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