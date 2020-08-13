Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
Смотрите также
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Украина может выйти из Антитеррористического центра СНГ
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Ургант поддержал белорусов и выступил против насилия силовиков
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Меркель потребовала освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов
Судмедэксперты сообщили о возможном отравлении Картрайта перед расчленением
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
Подробнее о событии
Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15