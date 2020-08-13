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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
Телеканал 360°

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Телеканал 360°вчера в 13:23
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Letnews.ruвчера в 12:29

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REGNUMвчера в 04:35
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

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РИА Новостивчера в 14:54
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