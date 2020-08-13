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Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил ЦБ РФ. Таким образом, побит рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд, отмечает РБК.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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РЕН ТВ

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

Россия начнет использовать ударные беспилотники в 2021 году

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил газете "Красная звезда" Сергей Дронов.
Российская газетавчера в 09:00
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РИА Новостивчера в 10:32
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Тарантас Ньюсвчера в 03:23
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Вечерний курьервчера в 15:57
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