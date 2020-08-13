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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
Подробнее о событии
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
Аргументы недели

Зачем Россия увеличивает золотовалютный запас

Аргументы недели11 августа в 05:01

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ruвчера в 10:21
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.com12 августа в 02:44
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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