Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.