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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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РЕН ТВ

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04
Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

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RuNews24.ru12 августа в 05:41
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