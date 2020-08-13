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РБК
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России. Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

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Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

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Международные резервы России достигли исторического максимума

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Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20
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Российские международные резервы достигли исторического максимума

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Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
Аргументы недели

Зачем Россия увеличивает золотовалютный запас

Аргументы недели11 августа в 05:01

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг
Letnews.ruвчера в 12:29

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ruвчера в 10:53
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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