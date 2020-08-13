Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
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На золото приходится почти четверть международных резервов России. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что они к концу года опустятся до $570 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
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Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15