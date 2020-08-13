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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

На золото приходится почти четверть международных резервов России. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что они к концу года опустятся до $570 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12
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Известия

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Известиявчера в 16:53
РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

РБКвчера в 15:16
Аргументы недели

Зачем Россия увеличивает золотовалютный запас

Аргументы недели11 августа в 05:01
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русскомвчера в 09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБНвчера в 09:53
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАССвчера в 10:20

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Известия00:13
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Данные о вакцине опубликуются 17 августа

Не успел глава Минздрава Михаил Мурашко объявить о скорой публикации данных о вакцине, как Александр Гинцбург (директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф.Гамалеи) сообщил точные даты — 17 августа.
Pravda.Ru01:33