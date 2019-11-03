Фигурное катание

РБКРБКЗолотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат. Фигуристка из США быстро сориентировалась, сняла медаль и надела ее на Косторную.
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Золотую медаль русской фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

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