Фигурное катание
РБКЗолотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат. Фигуристка из США быстро сориентировалась, сняла медаль и надела ее на Косторную.
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Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37
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"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
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Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
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В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 вчера в 07:33
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
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Поклонники с трудом узнают Нюшу на новых фото. Как раз вчера певица показала свои портреты с мужем, сделанные крупным планом.
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Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Началось разминирование территории в районе Золотого в Донбассе
Свободная Пресса 08:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 11:10
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Жюри отбирало участников, которые проходят в следующий тур. Оренбуржец попал в команду Мигеля.
Orenburg.media 11:12
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Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
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В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
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РИА Новости 03:28
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Подросток умер на вечеринке в Перми
Подросток скончался во время празднования дня рождения в Дзержинском районе Перми 2 ноября.
АиФ Пермь 04:31
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
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StarHit.ru 07:57
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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
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В Брянске подросток разбился насмерть, сорвавшись с крыши девятиэтажки
Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.
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