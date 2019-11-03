Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат. Фигуристка из США быстро сориентировалась, сняла медаль и надела ее на Косторную.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Общество В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло «Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.

Теннис Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Авто Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа В прошлом месяце Kia запустила рекламную кампанию для новой модели Optima, и теперь в Интернете появилось несколько неприкрытых фотографий.