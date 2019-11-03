Фигурное катание
Взгляд.руЗолотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей. Фигуристка из США сама отдала награду сопернице из России.
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Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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В Иркутске автомобиль въехал в памятник Александру III
Сотрудники полиции обнаружили на месте аварии 36-летнего водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
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Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Финансы
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Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум: «Я влюблена»
После расставания с Александром Петровым Ирина Старшенбаум редко выходила в свет, стараясь больше времени уделять новым проектам.
Политика
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В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Футбол
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Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Общество
Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона
Общество
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Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие
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Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Общество
В Минтруде предложили упростить порядок назначения и выплат пенсий
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Названы самые благоприятные регионы для ипотеки
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