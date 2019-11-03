Фигурное катание

Взгляд.руВзгляд.руЗолотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей. Фигуристка из США сама отдала награду сопернице из России.
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Золотую медаль российской фигуристки Косторной по ошибке вручили американке

РИА Новости06:55

Золотую медаль русской фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

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Во время церемонии награждения на «Гран-при» во Франции золотую медаль Косторной вручили американке Белл

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Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке

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