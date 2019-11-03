Фигурное катание
ИзвестияЗолотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
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Политика
Медведев призвал страны АСЕАН бороться с монополизацией в IT-сфере
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за проведение совместных работ с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по демонополизации в сфере высоких технологий.
Коммерсантъ 05:38
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Футбол
ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».
Матч ТВ 07:59
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru вчера в 13:21
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru вчера в 23:14
Космос
NASA: пребывание астронавтов на Луне продлится до двух недель
Специалисты сообщили Группе по анализу лунных исследований, что в NASA рассматривают возможность следующих полётов на Луну, в ходе которых ещё до 2030 года планируется отправить на естественный спутник Земли группу из четырех астронавтов в командировку, которая может продлиться до двух недель.
Машины и Механизмы 30 октября в 16:44
Политика
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Политика
Джонсон извинился за затяжной Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ему не удалось реализовать выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября.
Газета.Ru 06:28
Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК 02:19
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Общество
Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
РИА Новости 07:50
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 11:48
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10