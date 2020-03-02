Экономика

REGNUMREGNUMЗолотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота. В рейтинг попали 17 бизнесменов, контролирующих золотой рынок страны, из 11-ти золотодобывающих компаний, которые добывают почти 64% российского золота.
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Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

Forbesвчера в 02:30

Forbes назвал имена людей, контролирующих две трети российского золота. В списке — уральские олигархи

URA.Ruвчера в 04:33

Forbes рассказал, кому принадлежит российское золото

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:57

Владельцы УГМК контролируют производство золота на $367 млн

Znak.comвчера в 04:43

Названы главные владельцы золота России

Lenta.ruвчера в 12:47

«Золотые» акционеры УГМК заняли пятое место в рейтинге Forbes

ФедералПрессвчера в 06:00

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

REGNUM00:18
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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом

Состояние вернувшегося из Италии россиянина с коронавирусной инфекцией COVID-19 оценивается как стабильное, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском 05:33
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Музыка

Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Газета.Ru 05:34
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Политика

Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы

Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:17
Игры

Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake

NewInform вчера в 05:27
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

В Иркутске задержанный за взятку чиновник съел вещдок

В сети появились кадры оперативной съемки, на которых видно, как при задержании в своем кабинете Журавлев берет небольшой лист бумаги, на котором записана так называемая черная бухгалтерия, и пытается его проглотить.
46ТВ вчера в 05:37
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Общество

Кадровые перестановки произошли в администрации Смоленской области

Кадровые перестановки произошли в администрации Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.
АиФ Смоленск 05:49
Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра науки и высшего образования Михаила Котюкова замминистра финансов.
RT на русском 06:02
Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Известия 05:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Коммерсантъ 05:43
Общество

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Росбалт вчера в 07:48
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Ведомости 04:22
Происшествия

В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД

После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
REGNUM 05:28
Футбол

Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»

Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.
Красная весна 01 марта в 12:59
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.
3DNews 06:00
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Кино

«Сплетница» обзавелась исполнителями главных ролей

Эмили Элин Линд ("Реанимация") (на фото) исполнит главную роль в перезапущенном сериале "Сплетница".
ИА InterMedia 04:28
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:05
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Экономика

С 2017 года было украдено криптовалюты на $9,8 млрд, по оценкам KPMG

Компания KPMG, одна из крупнейших аудиторских компаний мира, оценила объем краж криптовалюты за последние три года в $9,8 млрд, что, по мнению аналитиков, делает этот рынок слишком рискованным для институциональных инвесторов.
BitCryptoNews 02:46
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