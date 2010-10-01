Футбол

Сахалин.ИнфоСахалин.ИнфоЗона «Восток», где играет футбольный «Сахалин», закрывается

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Вчера вечером произошло внеочередное собрание членов ассоциации "Профессиональная футбольная лига", где руководство выбрало стратегию развития первенства на ближайший сезон. Как сообщила пресс-служба ПСК "Сахалин", там было принято важное решение — со следующего сезона закрывается зона "Восток".
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Печальная новость для дальневосточного футбола: зону «Восток» расформируют

ДВ-РОСС11:28

Зона «Восток», где играет футбольный «Сахалин», закрывается

Сахалин.Инфо17:36
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