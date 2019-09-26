Футбол
Спорт-ЭкспрессЗоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России»
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал, что скучает по зарплате, которую он получал во время выступлений за ЦСКА.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика
США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы
Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
РБК 18:50
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
RT на русском 17:05
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Москва 24 вчера в 12:17
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Ирландец» от Мартина Скорсезе
Ридус вчера в 09:27
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Энергетика
На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья
Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.
REGNUM 09:02
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
ФАН 13:05
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Наука
Физические упражнения один или два раза в неделю улучшают состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ГЛАС.RU 12:57
Футбол
Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано
Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
Metaratings 10:30
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark
MobiDevices вчера в 06:35
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК 17:32
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Наука
Обнаружена причина возникновения смертельных суперинфекций
Газета DAILY вчера в 15:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31