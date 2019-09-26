Футбол
Спорт-ЭкспрессЗоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России»
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал, что скучает по зарплате, которую он получал во время выступлений за ЦСКА.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
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Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить военные базы РФ
Отказ Минска в размещении на своих территориях российских военных баз — неприятный, но не определяющий эпизод в российско-белорусских отношениях, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 26 сентября в интервью изданию Коммерсантъ.
Красная весна 25 сентября в 21:02
Политика
Госдума требует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении Deutsche Welle и пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания нарушила целый ряд российских законов.
Газета.Ru 09:10
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход «Чандрайаан-2» должен был приземлиться на Южном полюсе Луны 7 сентября, через месяц после первого взлета.
REGNUM 04:33
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру вчера в 03:30
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 16:47
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Политика
Украинский министр пожаловался на работу в Раде
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде.
Lenta.ru 18:37
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Гаджеты
Xiaomi рассказала, сколько времени и денег потратила на Mi Mix Alpha
В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%.
Life.ru 25 сентября в 09:17
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 09:37
Космос
Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:04
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 вчера в 10:56
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.
SpeedMe вчера в 02:11
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43