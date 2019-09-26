Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал, что скучает по зарплате, которую он получал во время выступлений за ЦСКА.
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«КраСава» в Белграде: Тошич скучает по российской зарплате, дерби «Партизана» и «Црвены» – 🔥🔥🔥

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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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