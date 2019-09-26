Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

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