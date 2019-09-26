Футбол
Sports.ruЗоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», шутливо сказал, что скучает по зарплате в России.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Общество
В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»
Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовал в Казани.
Национальная служба новостей 07:28
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета 05:54
Автоспорт
Ферстаппен выиграл вторую практику в Сочи, Квят — 12-й
В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.
Нева Спорт 09:55
Экономика
Путин назвал основную цель ускорения роста экономики
РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:13
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
РБК 25 сентября в 09:46
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 12:49
Теннис
Риске стала второй финалисткой турнира в Ухане
Американская теннисистка Элисон Риске вышла в финал турнира в Ухане. В 1/2 финала она победила Петру Квитову из Чехии в двух сетах.
Спорт-Экспресс 09:33
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 08:00
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Политика
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.
Московский Комсомолец 10:58
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 09:24
Политика
Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400
Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».
Военное дело 06:57
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Футбол
Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.
Чемпионат 07:48
Шоу-бизнес
Розовый, радужный или «кровавый»: Бибер не может выбрать костюм на свадьбу
Популярный американский певец Джастин Бибер, женившийся год назад на дочке актера Алека Болдуина, собирается сыграть свадьбу со своей супругой.
Телепрограмма 11:11
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51