Политика
RT на русскомВ парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание
Аргументы недели вчера в 12:59
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:26
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
В Судане холерой заболели более 210 человек
В Судане в провинциях Голубой Нил и Сеннар распространяется холера, с 8 сентября заболело 215 человек, из которых восемь умерли.
REGNUM 01:51
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Кино
Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой
Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 30 сентября в 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
Телепрограмма вчера в 23:18
Общество
В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»
Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.
Вести.Ru 00:18
Общество
В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант»
Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.
DP.RU вчера в 08:03
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 30 сентября в 03:05
Политика
Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin
Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru вчера в 03:08
Космос
NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах» для полётов к МКС
NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
RT на русском вчера в 21:35
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Политика
В Крыму подсчитали число украинских туристов
Газета.Ru 01:56
Общество
В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду
Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
REGNUM 01:22
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM 01:37
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15