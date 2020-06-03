Коронавирус
Татар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ
Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики с температурой тела 37 °С и более на арену допускаться не будут.
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Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37
Бомбардир.рувчера в 16:56
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Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Игрок московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата России, передает Sport24.
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Главный эпидемиолог Швеции назвал отказ от строгой изоляции ошибкой
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Собака.ru вчера в 13:38
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Токио, 4 июня 2020, 09:08 — REGNUM Возможность упрощённого проведения Олимпиады и Параолимпиады в Токио рассматривают организационный комитет Игр и правительство Японии.
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Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
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Каннский кинофестиваль объявил программу
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