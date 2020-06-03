Коронавирус

Татар-информТатар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики с температурой тела 37 °С и более на арену допускаться не будут.
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с чего всё началось

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

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На стадионы на матчи РПЛ не будут пускать людей с температурой

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Команды РПЛ получили медицинский регламент от Роспотребнадзора

ODDS.ru00:35

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

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«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

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Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

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Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

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Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Газета.Ruвчера в 17:18
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Новые автомобильные номера появятся в России

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