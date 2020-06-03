Коронавирус

Татар-информТатар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики температурой тела 37°С и более на арену допускаться не будут.
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с чего всё началось

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

Подробнее о событии

На стадионы на матчи РПЛ не будут пускать людей с температурой

Sport.ru01:29

Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

Евро-футбол.рувчера в 16:26

Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Газета.Ruвчера в 17:18

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Бомбардир.рувчера в 16:56

Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

Нева Спортвчера в 16:43

Команды РПЛ получили медицинский регламент от Роспотребнадзора

ODDS.ru00:35

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Общество

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Спорт

Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте

Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Кино

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 01 июня в 02:40
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество

Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей.
Свободная Пресса вчера в 20:54
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Наука

Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
8
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Политика

Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию

Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Космос

«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Newstracker.ru вчера в 06:14
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество

Собянин оценил расходы Москвы на борьбу с коронавирусом

На борьбу с пандемией коронавируса Москва суммарно потратит около четверти триллионов рублей, еще около 500 млрд руб. столица потеряет в доходах 2020 года.
РБК 01:16
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Общество

За сутки ещё у 22 кузбассовцев обнаружили коронавирус

Ранее сайт А42.RU сообщал, что на 2 июня в регионе выявили 27 новых заражённых коронавирусом, а выписаны были три человека.
Газета Кемерова вчера в 00:10
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Армия и оружие

В Донбассе украинские военные вступили в бой с «Правым сектором»

Московский Комсомолец вчера в 04:19
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Общество

Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Здоровье

В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела

В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
Primpress.ru 01:45
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru вчера в 05:45
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Общество

В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
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Экономика

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
Ведомости вчера в 16:25
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Наука

Палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Ученые из университета Саскачевана (Канада) исследовали содержимое желудка динозавра и узнали, чем он обедал сотню миллионов лет назад.
МедиаПоток вчера в 05:54
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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