Коронавирус

Татар-информТатар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики температурой тела 37°С и более на арену допускаться не будут.
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с чего всё началось

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

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Зрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

Татар-информ00:37

Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

Евро-футбол.рувчера в 16:26

Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Газета.Ruвчера в 17:18

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Бомбардир.рувчера в 16:56

Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

Нева Спортвчера в 16:43

Команды РПЛ получили медицинский регламент от Роспотребнадзора

ODDS.ru00:35

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей

В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
Известия вчера в 19:58
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Здоровье

Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса

Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса, которого раньше не было в официально признанных первых признаков.
Невские Новости вчера в 20:40
48
Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor 02 июня в 12:55
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Шоу-бизнес

Виктор Дробыш признался, что в шоу-бизнесе есть сильное гей-лобби

Дробыш считает, что деньги надо зарабатывать честно. Ведь намного важнее благосостояния – любимые народом хиты.
RuNews24.ru вчера в 07:11
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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
1
Общество

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 01:22
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
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Происшествия

Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера

Российская газета вчера в 21:53
Армия и оружие

Военные США пытались преследовать колонну ВС РФ в сирийской Хасаке

Колонна российских военных следовала по маршруту в Сирии, во время чего их стали преследовать армейские автомобили США.
iReactor вчера в 14:26
3
Общество

В Кузбассе количество пациентов с коронавирусом достигло 666

Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 666 пациентов с коронавирусом, 255 выздоровели, семеро скончались.
REGNUM 00:37
151
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ вчера в 12:12
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Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
25
Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
41
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион

Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
3
Общество

У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19

С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 23:14
7
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Политика

Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию

Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
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Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 02 июня в 14:43
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