Коронавирус
Татар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ
Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики температурой тела 37°С и более на арену допускаться не будут.
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Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37
Бомбардир.рувчера в 16:56
Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
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Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей
В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
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Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса
Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса, которого раньше не было в официально признанных первых признаков.
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
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В Кузбассе количество пациентов с коронавирусом достигло 666
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ вчера в 12:12
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Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
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Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
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У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19
С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 23:14
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
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В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
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Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
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Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 02 июня в 14:43