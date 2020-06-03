Коронавирус

Татар-информТатар-информЗрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики с температурой тела 37 °С и более на арену допускаться не будут.
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с чего всё началось

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

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На стадионы на матчи РПЛ не будут пускать людей с температурой

Sport.ru01:29

Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

Нева Спортвчера в 16:43

Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Газета.Ruвчера в 17:18

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Бомбардир.рувчера в 16:56

Команды РПЛ получили медицинский регламент от Роспотребнадзора

ODDS.ru00:35

Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

Евро-футбол.рувчера в 16:26

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
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Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно

Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

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Музей Победы покажет онлайн-программу ко Дню России

Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил специальную программу в формате онлайн ко Дню России, который отмечается 12 июня.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Футбол

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Политика

Песков: коронавирус не помешает голосованию в регионах России

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков заявил, что всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет угрожать здоровью людей при соблюдении санитарных мер.
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Происшествия

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Общество

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В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Общество

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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В Сеть слили информацию о дате выхода ремастера Kingdoms of Amalur: Reckoning

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Интернет

С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей

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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Происшествия

В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи

Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
РИА Новости 02:16
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Экономика

Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»

Ранее Шапошников сообщал ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг.
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Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Футбол

Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийское издание Het Nieuwsblad, которое изменило лозунг «Жизни черных важны» на «Жизни фиолетовых важны».
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Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

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Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости 02:54
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ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
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