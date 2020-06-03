Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.

с чего всё началось

Перед входом на стадион каждому измерят температуру тела бесконтактным способом. Болельщики с температурой тела 37 °С и более на арену допускаться не будут.

Зрителей с температурой выше 37 градусов не пустят на матчи РПЛ

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