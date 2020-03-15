Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финансы Аналитик FxPro спрогнозировал укрепление рубля Российский рубль может укрепить свои позиции уже на следующей неделе, однако на какой период, пока сложно сказать, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

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Происшествия На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.

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