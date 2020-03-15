Коронавирус

ТАСС СпортТАСС СпортЗрители болели футболом. ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в Москве

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 08:56
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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
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Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса

Компания Apple в официальном письме-пресс-релизе Конференции разработчиков Apple (WWDC 2020) не сообщают причину, по которой формат мероприятия был изменён на онлайн-режим.
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Трамп извинился за очереди в аэропортах

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
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В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

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