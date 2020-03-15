Коронавирус
ТАСС СпортЗрители болели футболом. ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в Москве
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Финансы
Аналитик FxPro спрогнозировал укрепление рубля
Российский рубль может укрепить свои позиции уже на следующей неделе, однако на какой период, пока сложно сказать, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Технологии
Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса
Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Технологии
Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса
Компания Apple в официальном письме-пресс-релизе Конференции разработчиков Apple (WWDC 2020) не сообщают причину, по которой формат мероприятия был изменён на онлайн-режим.
Политика
Трамп извинился за очереди в аэропортах
Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
В Коми ввели режим повышенной готовности
В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Авто
Всего за 10 дней Toyota Wildlander собрал 12 тысяч заказов
По данным портала NJCAR.RU, всего за 10 дней предварительные заявки на паркетник оформили более 12 тысяч покупателей.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Происшествия
На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери
В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Биатлон
Дмитрий Васильев: Надо проводить чемпионат России. История с коронавирусом надуманная
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.