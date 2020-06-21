Музыка

Экспресс газетаЭкспресс газетаУ Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак. У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под его сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известиявчера в 15:58

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ruвчера в 13:51

Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»

Московский Комсомолецвчера в 15:36

Зрители забрали победу у Билана на «Евровидении» и отдали Украине

URA.Ruвчера в 15:35

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

РИА Новостивчера в 14:46

«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Телеканал 360°вчера в 13:52

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Комсомольская правдавчера в 15:43
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Наука

Объяснен один из главных симптомов коронавируса

Британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из главных симптомов COVID-19.
Lenta.ru 04:02
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Финансы

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 18

Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня).
Банки.ру 07:00
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
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Общество

Пригожин отреагировал на слухи о разорении

Газета.Ru 04:29
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Политика

Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах

Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Шоу-бизнес

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Девушка по имени Даниэль вдохновилась смелостью жертвы Энсела Элгорта и детально описала одну ночь с Джастином Бибером в техасском отеле.
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Путин приехал в главный храм Минобороны

Газета.Ru 05:41
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
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Здоровье

В Башкирии число больных коронавирусом превысило 4,9 тысячи человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 53, до 4 959.
Стерлеград 03:31
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Общество

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
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Общество

«Уральские пельмени» готовят новый иск против Нетиевского

Газета.Ru 07:14
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
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Ивановские санатории откроют для реабилитации перенесших коронавирус

Иваново, 22 июня 2020, 12:25 — REGNUM Ряд санаториев в Ивановской области смогут возобновить работу, об этом сообщил 22 июня на брифинге главный санитарный врач региона Павел Колесник.
REGNUM 05:25
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
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Ани Лорак
Украинская певица
Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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Российский певец
Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» было творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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