Музыка
Экспресс газетаУ Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак. У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под его сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
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Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»
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«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении
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