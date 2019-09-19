Наука
Аргументы неделиЗубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
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с чего всё началось
Согласно опубликованным в журнале "Стоматология" материалам, исследователи выяснили, что новые стерильные зубные имплантаты могут провоцировать инфекцию периимплантит, при которой воспаляются мягкие ткани ротовой полости и необратимо разрушается костная ткань в области протеза.Life.ruвчера в 22:20
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Отек десны и разрушение челюсти: Какую опасность таят в себе новые зубные имплантаты
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