с чего всё началось

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году. Об этом она заявила на сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Мишустин распределил обязанности между заместителями Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Общество В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.

Здоровье Назван возможный срок появления коронавируса в России Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».

Экономика Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян В 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом, сообщает Росстат.

Общество С китайского сайта удалили информацию о сериале «Чернобыль» Пользователи вспомнили сериал HBO «Чернобыль», рассказывающий, как советское правительство скрывало от населения правду об уровне угрозы жизни и здоровью после взрыва на атомной электростанции под Припятью.

Политика Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Экономика Греф посоветовал держать сбережения в рублях "Сегодня сбережения нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", – отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.