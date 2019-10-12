Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае

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