Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае. Им стал немецкий спортсмен Александр Зверев, обыгравший в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.

Зверев станет соперником Медведева по финалу в Шанхае

Все про Спорт ру

Кино «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.

Армия и оружие В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск» В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.

Происшествия Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.

Политика Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Политика Пристайко не считает нужным встречаться с Лавровым Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает необходимым общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Авто Стартовали продажи особой серии автомобилей Lada CLUB Модели Granta, Largus и Xray в "клубной" серии отличаются шильдиком "CLUB" на двери багажника и сидениях, двухцветными колесными дисками оригинального дизайна, черными корпусами наружных зеркал, а также новой обивкой кресел.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Армия и оружие Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Футбол Сборная Андорры впервые в истории выиграла в отборе Евро-2020 Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Шоу-бизнес «Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников Напомним, близкие Анастасии Заворотнюк, а именно дочь Анна, устав от слухов, домыслов и спекуляций на болезни родного человека, решили наконец прервать молчание.