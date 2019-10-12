Теннис
Вести.RuЗверев станет соперником Медведева по финалу в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае. Им стал немецкий спортсмен Александр Зверев, обыгравший в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
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Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
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Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
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Фернандес не сыграет в матче с Кипром
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Из лунного грунта впервые получили кислород
МИР 24 вчера в 05:55
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Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
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Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru вчера в 06:12
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
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Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости вчера в 20:01
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Пристайко не считает нужным встречаться с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает необходимым общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Украина.ру 10:11
Авто
Стартовали продажи особой серии автомобилей Lada CLUB
Модели Granta, Largus и Xray в "клубной" серии отличаются шильдиком "CLUB" на двери багажника и сидениях, двухцветными колесными дисками оригинального дизайна, черными корпусами наружных зеркал, а также новой обивкой кресел.
Новые автомобили вчера в 04:05
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Армия и оружие
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Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Футбол
Сборная Андорры впервые в истории выиграла в отборе Евро-2020
Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 00:27
Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Шоу-бизнес
«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников
Напомним, близкие Анастасии Заворотнюк, а именно дочь Анна, устав от слухов, домыслов и спекуляций на болезни родного человека, решили наконец прервать молчание.
Комсомольская правда 04:59
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37