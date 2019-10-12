Даниил Медведев обыграл в полуфинале "Мастерса" в Шанхае грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд, где сразится с немцем Сашей Зверевым, которому проиграл все четыре очные поединка в карьере. В этом году Шанхай может почти официально стать городом Медведевых.

Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае

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