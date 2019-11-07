Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Политика
Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Происшествия
Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.
РЕН ТВ 05:45
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика
Генассамблея ООН снова призвала США прекратить блокаду Кубы
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы.
News.ru 13:06
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Общество
Дмитрий Губерниев назвал Дмитрия Тарасова «чудаком на букву м»
Bookmaker-ratings.ru 13:28
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак распространился по Северной Европе и Южной Америке, его источник неизвестен.
Новости Рязани 08:53
Политика
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.
Российская газета 16:23
Происшествия
Более десяти человек пострадали в ДТП под Ставрополем
Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.
REGNUM 16:47
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ведомости 17:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Политика
Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 12:55
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Происшествия
Врачи обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся в поезде детей
Медики обнаружили у детей, отравившихся в поезде Владикавказ — Москва, острую кишечную инфекцию.
РБК 17:11
Политика
Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске
В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 08:42
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service 12:53
Футбол
Александрия — Сент-Этьен 2:2
7 ноября в Группе I Лиги Европы пройдет поединок между французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией».
Все про Спорт ру вчера в 02:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04