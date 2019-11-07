Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Lenta.ru12:48

Звезду Comedy Club возмутили разгуливающие по Киеву фашисты

РИА Новости13:44

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Известия10:53

Звезда Comedy Club пришел в ужас из-за разгуливающих по Киеву фашистов

URA.Ru14:26

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета16:04

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец14:20

Украинский шоумен Андрей Молочный: Киев будет очищен от фашисткой нечисти

REGNUM15:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Политика

Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге

Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
РИА Новости 09:23
Общество

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета вчера в 06:27
Происшествия

МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Финмаркет 00:45
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество

В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России

Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах РФ, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
РИА Новости 08:12
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы

Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Российский Диалог вчера в 09:22
Наука

Все идет по плану

Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 вчера в 12:03
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings 01:54
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
РИА Новости 18:02
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Кино

Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

Ореанда-Новости вчера в 07:54
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Наука

Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ

Суть событий 03:11
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

REGNUM 10:26
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
РБК 19:18
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Общество

Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
РИА Новости 08:46
Экономика

Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Культура

Сергей Левченко: Концертный зал на 1200 мест построят в Иркутске

07.11.2019 Концертный зал на 1200 мест построят в Иркутске.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Молочный
Украинский актёр
Украинский актёр, основной автор и сопродюсер народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», а также историческо-юмористического сериала «Рюрики», участник популярного «Дуэта имени Чехова», резидент «Сomedy club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное