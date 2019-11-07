Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Политика
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
РИА Новости 09:23
Общество
Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках
В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета вчера в 06:27
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Финмаркет 00:45
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество
В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России
Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах РФ, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
РИА Новости 08:12
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы
Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Российский Диалог вчера в 09:22
Наука
Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 вчера в 12:03
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
РИА Новости 18:02
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Наука
Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ
Суть событий 03:11
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
REGNUM 10:26
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом
В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
РБК 19:18
Общество
Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья
Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
РИА Новости 08:46
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Культура
Сергей Левченко: Концертный зал на 1200 мест построят в Иркутске
07.11.2019 Концертный зал на 1200 мест построят в Иркутске.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:36