Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Общество Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.

Происшествия МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.

Происшествия В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Общество В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах РФ, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Армия и оружие В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.

Общество Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.

Экономика Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Авто Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.