Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском вчера в 07:05
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 вчера в 09:30
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Доктор Питер вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
REGNUM вчера в 19:09
Политика
В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США
Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.
Комсомольская правда 01:06
Происшествия
В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе
В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 02:38
Кино
Пять фактов об актере Хоакине Фениксе
Хоакин Феникс — младший брат актера Ривера Джуда Феникса, который за роль в фильме 1988-го «Бег на месте» был номинирован на премию «Оскар».
Пятый канал 06 ноября в 09:47
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Футбол
«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости вчера в 05:31
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости вчера в 15:35
Армия и оружие
Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me вчера в 09:09
Происшествия
Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов после передачи штурвала знакомой
Интерфакс вчера в 08:17
Армия и оружие
Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
5 ноября российская военная полиция и турецкие военнослужащие в штатном режиме провели второе патрулирование возле города Кобани на севере Сирии.
RT на русском вчера в 15:02
Политика
Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей дело о возможной государственной измене и хищениях бюджетных средств.
РБК 06 ноября в 06:50
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28