Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

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Украинский актёр
Украинский актёр, основной автор и сопродюсер народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», а также историческо-юмористического сериала «Рюрики», участник популярного «Дуэта имени Чехова», резидент «Сomedy club».
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