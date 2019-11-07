Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Здоровье
У Sakh.com не получилось подтвердить среднюю зарплату сахалинских врачей в 160 тысяч рублей
В конце октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на совещании в Светлогорске (Калининградская область), сообщил, что средняя зарплата врача в островном регионе — 160 тысяч рублей.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Наука
Ученые разрабатывают изделия из биополимеров для лечения атеросклероза
Происшествия
Главный юрист Нацбанка Украины задержан в Киеве за взятку
Как сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Киева, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали при получении крупной взятки главного юрисконсульта Национального банка Украины.
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Общество
Москвичам пообещали рекордно теплую зиму
Аналогично синоптики прогнозируют сдвижку в наступлении зимы как минимум на две-три недели.
Общество
Microsoft доказал продуктивность четырехдневной рабочей недели
Компания Microsoft доказала эффективность сокращенной рабочей недели в ходе эксперимента.
Экономика
С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду
Оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей с 2020 года смогут жители всех регионов страны.
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Общество
Что ждет Львов, Козерогов и Тельцов 6 ноября
Астрологи рассказали, что ждет трех представителей зодиакального круга 6 ноября.
Космос
Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года
Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
Экономика
На форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Игры
Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony
Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.