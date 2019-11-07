Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

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Звезду Comedy Club возмутили разгуливающие по Киеву фашисты

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Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

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Звезда Comedy Club пришел в ужас из-за разгуливающих по Киеву фашистов

URA.Ru14:26

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета16:04

Украинский шоумен Андрей Молочный: Киев будет очищен от фашисткой нечисти

REGNUM15:14
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Здоровье

У Sakh.com не получилось подтвердить среднюю зарплату сахалинских врачей в 160 тысяч рублей

В конце октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на совещании в Светлогорске (Калининградская область), сообщил, что средняя зарплата врача в островном регионе — 160 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:58
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Наука

Ученые разрабатывают изделия из биополимеров для лечения атеросклероза

Евразия Daily 04 ноября в 17:44
Происшествия

Главный юрист Нацбанка Украины задержан в Киеве за взятку

Как сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Киева, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали при получении крупной взятки главного юрисконсульта Национального банка Украины.
Московский Комсомолец 16:26
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Представлена форма сборной России на Евро-2020

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Москвичам пообещали рекордно теплую зиму

Аналогично синоптики прогнозируют сдвижку в наступлении зимы как минимум на две-три недели.
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Общество

Microsoft доказал продуктивность четырехдневной рабочей недели

Компания Microsoft доказала эффективность сокращенной рабочей недели в ходе эксперимента.
Sibnet Новости 05 ноября в 07:04
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

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Кино

Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»

iReactor 13:13
Экономика

С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду

Оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей с 2020 года смогут жители всех регионов страны.
Российская газета 04:02
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Политика

Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Общество

Что ждет Львов, Козерогов и Тельцов 6 ноября

Астрологи рассказали, что ждет трех представителей зодиакального круга 6 ноября.
Волгоградская правда 05 ноября в 14:54
Космос

Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года

Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
News.ru вчера в 05:00
Экономика

На форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений

RT на русском 15:08
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Наука

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

Naked Science 05 ноября в 02:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ

Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Интернет

В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
ТК Звезда вчера в 22:29
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Игры

Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony

Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Gmbox.ru 06:55
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

РИА Новости 18:02
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
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Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru 15:31
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Андрей Молочный
Украинский актёр
Украинский актёр, основной автор и сопродюсер народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», а также историческо-юмористического сериала «Рюрики», участник популярного «Дуэта имени Чехова», резидент «Сomedy club».
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